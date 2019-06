Streit mit Tirol: Bund bereitet Klage gegen Österreich vor

Das Bundesverkehrsministerium bereitet wegen des Verkehrsstreits mit Tirol eine Klage gegen Österreich vor. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bezeichnete die Blockabfertigungen von Lastwagen an der Tiroler Grenze und die für den Ausweichverkehr gesperrten Landtstraßen am Rande der CSU-Vorstandssitzung am Montag in München als "zutiefst diskriminierend". Dieses Verhalten könne er nur auf das Schärfste zurückweisen.

Scheuer zufolge wird die Klage nun vorbereitet. Einen genauen Zeitplan gab es zunächst noch nicht. Damit die Klage kommen kann, muss das Kabinett aus SPD, CDU und CSU zustimmen.

Söder unterstützt geplante Klage

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützt die geplante Klage. Das Verhalten Tirols bezeichnete er als "enttäuschend". Man wolle im Gespräch mit Österreich bleiben, müsse aber auch die juristische Frage klären. Söder erklärte am Rande der Vorstandssitzung auch, dass Bayern keine eigenen Fahrverbote als Gegenmaßnahme erlassen wird. Das wäre "albern".

CSU-Chef Söder erneuerte am Montag derweil auch seine Forderung nach einer europaweiten Maut mit ökologischer Lenkungswirkung. Von der neuen EU-Kommission forderte er im Interview mit der Bayern 2-radioWelt, eine solche Maut rasch umzusetzen. Das sei "besser als diese Kleinstaaterei, die jetzt herrscht, diese Zersplitterung". Es brauche ein vernünftiges System "und nicht eine kleine Maut-Zollschranke, die von einem Land aufgerichtet wird", erklärte Söder.