Streit mit Messer in Würzburger Innenstadt endet glimpflich

Die Polizei war über den Streit in der Franziskanergasse um 12.45 Uhr informiert worden. Ein 47-Jähriger gab an, dass sein Kontrahent im Verlauf des Streits ein Messer gezogen und ihn damit bedroht haben soll. Im Anschluss sei der Angreifer geflohen. Mit zahlreichen Streifen und der Unterstützung durch Beamte des Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei und der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg leitete die Polizeiinspektion Würzburg Stadt umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein.

Tatverdächtiger stand unter Alkohol

Der Tatverdächtige konnte nur wenige Minuten später vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizei ermittelt nun weiter zu den Hintergründen des Streits und dem genauen Tathergang. Der 26-Jährige, der sich geständig zeigt, muss sich nun wohl in einem Strafverfahren verantworten.

Erinnerung an Würzburger Messerangriff Ende Juni

Die Aufregung bei Passanten, die den Polizei-Großeinsatz mitbekommen und vielleicht dazu noch das Stichwort "Messer" aufgeschnappt haben, dürfte groß gewesen sein. Am 25. Juni hatte ein Somalier am anderen Ende der Innenstadt in einem Kaufhaus und anschließend auf dem Barbarossaplatz in Würzburg offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Drei Frauen starben, sechs Menschen wurden schwer verletzt. Inzwischen befindet sich keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Die Polizei hatte den 24-Jährigen mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel gestoppt und festgenommen.