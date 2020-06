Streit mit Google-Fahrer: Grünen-Politiker muss wohl vor Gericht

Der Fall hat Ende vergangenen Jahres Schlagzeilen gemacht: Hans Urban, Landtagsabgeordneter der Grünen, hat im Oktober 2019 auf seinem Hof im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ungebetenen Besuch bekommen – vom Fahrer eines Kamera-Autos der Firma Google. Was dann auf dem Hof geschah, darüber gehen die Meinungen heute auseinander. Das Ende vom Lied: Hans Urban könnte vor Gericht landen. Am Donnerstag wird wohl seine Immunität im Landtag aufgehoben – ein übliches Verfahren, um eine gerichtliche Klärung möglich zu machen.

Anzeigen wegen Körperverletzung und Nötigung

Urban selbst äußert sich nicht. Sein Anwalt Andreas Hofreiter beschreibt das Geschehen auf dem Hof so: Urban habe den Google-Fahrer von seinem Hof geschickt. Dabei habe ihn das Auto berührt, so dass er sich am Finger verletzt habe; außerdem sei ihm das Auto über den Fuß gefahren.

Urban habe sich daraufhin vor das Auto gestellt, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Der Fahrer habe das Auto jedoch weiter auf Urban zurollen lassen, bis dieser gestürzt sei. Urban zeigte den Fahrer wegen Körperverletzung an – und der ihn wegen Nötigung, weil Urban ihn daran gehindert habe, den Hof zu verlassen.

Kameras zeichneten das Geschehen auf

Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass Urbans Version der Geschichte so nicht stimmt. Sie wirft Urban "falsche Verdächtigung" vor. Dabei beruft sie sich auf die Bilder, die die Kameras auf dem Dach des Google-Autos aufgezeichnet haben. Urbans Rechtsanwalt kennt die Aufnahmen, auf denen der Sturz zu sehen ist, ebenfalls. Seiner Einschätzung nach ist der Sturz allerdings nicht vorgetäuscht.

Klärung vermutlich vor Gericht

Wenn der Landtag, wie zu erwarten ist, am Donnerstag Urbans Immunität aufhebt, rechnet Hofreiter erst einmal mit einem Strafbefehl gegen seinen Mandanten, gegen den er dann aller Voraussicht nach Einspruch einlegen wird. Dann kommt es zur mündlichen Verhandlung – also einer Klärung vor Gericht.