Streit in Würzburg: Innenstadt-Parkplätze sollen weg

Fünf Fraktionen bilden die Mehrheit im Stadtrat

Der Meinung ist auch die SPD-Fraktion im Stadtrat und hat Anfang Dezember 2020 beantragt, die Touristenachse städtebaulich aufzuwerten. Konkret sollen Hofstraße, Domerpfarrgasse, Ingolstädter Hof, Maxstraße und Kardinal-Döpfner-Platz verkehrsberuhigt werden. "Bis auf wenige Kurzzeitparkplätze und Stellplätze für Menschen mit Behinderung soll der Paradeplatz als Aufenthaltsplatz für die Bürgerinnen und Bürger umgestaltet werden", schreibt die Fraktion in ihrem Antrag.

Stadtrats-Grüne: Hitze in der Innenstadt durch Grünflächen ausgleichen

Anfang Januar dann haben die Stadtratfraktionen von Grüne, Linke und ÖDP sich den Forderungen angeschlossen: Sie kritisieren, dass "werktäglich nahezu ununterbrochen Autos um den Paradeplatz" kreisen – für die Touristen und die Anwohner eine "untragbare Situation". Grünen-Stadtrat Patrick Friedl sieht sich zudem vom fortschreitenden Klimawandel getrieben: "Gerade der Innenstadtbereich ist im Sommer besonders von extremer Hitze betroffen. Darunter leidet die Aufenthaltsqualität. Wir brauchen also Grün, Bäume und damit Kühle." Im Umfeld des Paradeplatzes seien ohnehin mehr als 1000 Parkplätze, u.a. in Tiefgaragen frei. Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich nicht vor einer Umgewöhnung zu scheuen.

Bündnis Verkehrswende: Fußgängerzonen bereichern nachhaltig

Auch das Würzburger Bündnis "Verkehswende Jetzt" befürwortet die Umgestaltungspläne der fünf Stadtratsfraktionen. "Bei jeder Erweiterung der Fußgängerzone gab es anfangs Kritik. Die Pläne haben sich aber letztendlich für Würzburg als Stadt, wie gerade auch für den Einzelhandel, immer bezahlt gemacht", so Volker Glöckner, Pressesprecher des Bündnisses. Heute sei es kaum noch vorstellbar, dass auf dem Marktplatz oder in der Eichhornstraße Autos geparkt haben.

Stadtmarketing und Handelsverband: Ungünstiger Zeitpunkt

Gegen eine Umgestaltung der Innenstadt, eine sinnvolle Nutzung von schönen Plätzen, hat auch Wolfgang Weier, Leiter des Stadtmarketings "Würzburg macht Spaß", nichts. Doch der Zeitpunkt für den Antrag sei der falsche: "Dienstleister, Handel und Gastro sind angeschlagen und brauchen jede Unterstützung, wenn die Pandemie wieder vorbei ist. Einige Händler haben sich an uns gewandt und gesagt, das sei wie ein Schlag ins Gesicht."

Der Einzelhandel befürchte, dass mit dem Wegfall der innenstadtnahen Parkplätze die Besucherfrequenz weiter sinken könnte. Aktuell seien 75 Prozent weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs als vor der Pandemie. Darüber hinaus kritisiert er, dass man nicht Stellplätze streichen, gleichzeitig keine Alternativen bereitstellen würde.

Noch würden die Alternativen fehlen

Ideen gäbe es einige: ein Parkhaus am Bahnhof, Park and Ride am Stadtrand und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in die Umland-Gemeinden. Ein konkreter Zeitplan für diese Projekte liegen noch nicht vor. "Würzburg hat nun mal ein großes Einzugsgebiet. Und solange der ÖPNV nicht besser ausgebaut ist, kommen die Leute mit dem Auto in die Stadt", sagt Weier.

Kritik an Priorisierung der Touristen

Parkplatz-Nutzer Bernd Gutzeit ist mit Blick auf die Begründung skeptisch: Seiner Meinung nach müsste man in erster Linie an die Bürger der Stadt und an den Einzelhandel denken, erst dann an die Touristen. "Das ist eine Frage der Priorisierung." Michael Krause aus Münnerstadt sieht die Diskussion gelassen: "Man kann auch da vorne im Parkhaus oder vor der Residenz parken. Aber klar, hier ist's schon bequemer."