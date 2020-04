Streit in Obdachlosenunterkunft: Mit der Axt gegen den Kopf

Mit einer Axt hat ein 27-Jähriger am Mittwochmorgen (15.04.20) in einer Obdachlosenunterkunft in Bamberg gegen den Kopf eines Mitbewohners geschlagen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Gegen 11 Uhr sei es zwischen den Bewohnern zu einem Streit gekommen. Dieser endete darin, dass der Mann einem 25-jährigen Mitbewohner mit der Axt gegen den Kopf schlug und diesen schwer verletzte. Weitere Mitbewohner bekamen den Streit mit, konnten den mutmaßlichen Täter überwältigen und die Polizei rufen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 25-jährige Mitbewohner erlitt mehrere Kopfverletzungen sowie Schnitt- und Stichverletzungen am Unterarm. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden. Es gibt Erkenntnisse, dass der Mann bei der Tat unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe und an einer psychischen Erkrankung litt, teilt die Polizei mit.

Axt und Messer als mutmaßliche Tatwaffe

Bei der Festnahme konnten die Beamten bei dem Mann außerdem ein Messer finden. Es wird davon ausgegangen, dass er das Opfer auch damit verletzt hat. Gegen den Beschuldigten erging heute (16.04.20) ein Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags. Er wurde in eine forensische Klinik gebracht.