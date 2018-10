Streit in Hof: Stadt und Volkshochschule im Clinch

Der Verein Volkshochschule Stadt Hof muss mit Kürzungen von Zuschüssen seitens der Stadt rechnen. Denn: Die VHS weigert sich bisher, Geschäftsunterlagen aus dem Jahr 2016 dem Kulturamt der Stadt zur Prüfung vorzulegen. Die Stadt hat deshalb bereits eine Zuschuss-Rate in Höhe von 16.500 Euro einbehalten. In den vergangenen Monaten konnte so einige Dozenten nicht bezahlt werden.

Nicht der erste Streit

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt Hof und der Verein in Streit geraten. Bereits 2004 war die VHS in finanzielle Turbulenzen geraten. Die Stadt bekommt im aktuellen Fall nun Rückendeckung von der Regierung von Oberfranken und dem Innenministerium, so der Hofer Kulturamtschef Peter Nürmberger im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Das Einbehalten der Rate sei legitim, heißt es seitens der Behörden.

Bedingung des Vereins

Der Verein würde der Stadt durchaus Einsicht in die verlangten Unterlagen gewähren – allerdings nur in den Räumen der VHS, sagt der 2. VHS-Vorsitzende Max Pößnecker auf Nachfrage. Er hat wegen der Kürzung bereits Verantwortliche im Landtag kontaktiert. Doch dort heißt es, dass die Stadt als Zuschuss-Geber auch die Art und Weise der Prüfung der Geschäftsunterlagen festsetzen könne.

Weitere Rate einbehalten

Trotz mehrfacher Aufforderung zur Klärung sei eine Sitzung zwischen allen Beteiligten bisher nicht möglich gewesen, sagte Kulturamtschef Peter Nürmberger. Deshalb werde nun auch die kommende Rate, die Mitte November von der Stadt an den VHS-Verein überwiesen werden soll, gestoppt. Insgesamt zahlt die Stadt jährlich bis zu 74.000 Euro an die Volkshochschule.