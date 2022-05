Streit in Erlangen wegen Radverkehr in der Universitätsstraße

Der Erlanger Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (AFDC) und die Initiative Radentscheid Erlangen stellen ihre Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen fürs Erste ein. Das haben die beiden Organisationen am Abend gemeinsam mitgeteilt. Grund ist ein Streit um den Verkehr in der Universitätsstraße.

Rad-Befürworter werfen CSU und SPD Wortbruch vor

Obwohl hier "schon seit Jahren der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart" sei, hätten CSU und SPD gemeinsam mit den Stimmen der FDP die Straße "nur im Bereich zwischen Hugenottenplatz und Fahrstraße als Fahrradstraße ausgewiesen", heißt es in dem Schreiben. CSU und SPD hätten somit ihr Wort vom Februar gebrochen, wonach die gesamte Universitätsstraße als Fahrradstraße ausgewiesen werden solle, so der Vorwurf. Unterschwellig würden dadurch vielmehr "autogerechte Planungen motiviert". Nach diesem Beschluss sei "die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit mit der Stadt für uns aktuell nicht mehr gegeben“, so der ADFC Erlangen und die Initiative Radentscheid.

Zusammenarbeit bis Sommerferien eingestellt

Und weiter: "Wir haben nicht das Gefühl, dass ehrenamtlicher Aufwand und Ertrag noch in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Die Stadt scheint den Zeitaufwand auf Seiten der Ehrenamtlichen nicht zu schätzen." Die Zusammenarbeit mit der Stadt werde man deshalb vorerst bis zu den Sommerferien einstellen. In dieser Zeit wolle man überlegen "ob und wie eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit noch zu gestalten ist."