Streit in Erlangen: Gedenken kontra High-Tech-Medizin

Die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt befindet sich mitten auf dem Gelände des Erlanger Uniklinikums im Herzen der Stadt. Wie ein Riegel liegt sie unter alten Bäumen, zwei Stockwerke hoch, weit über hundert Meter lang. Die Mauern sind aus hellbraunen Sandsteinquadern. Im Volksmund heißt der rund 150 Jahre alte Bau "Hupfla". Hier waren psychisch und geistig kranke Menschen untergebracht. Bei ihrer Einweihung galt die Hupfla als die modernste und fortschrittlichste Psychiatrie in Bayern

900 Euthanasie-Opfer

Hier geschahen während des Nationalsozialismus aber auch schwere Verbrechen. Die Nazis ermordeten mehr als 900 Patienten aus Erlangen bei ihren Euthanasie-Aktionen. Viele kamen ums Leben, weil sie sogenannte Hungerkost bekamen - völlig fettfreies Essen, das nach drei Monaten zum Tod führen sollte. Die Behinderten-Aktivistin und Erlanger Ehrenbürgerin Dinah Radtke ist eine der Wortführerinnen im Kampf um den Erhalt des Patientengebäudes.

"Es berührt einen"

Gedenken brauche authentische Orte. "Und so ein authentischer Ort ist für mich das Patientengebäude, in dem wirklich auch psychisch Kranke, Behinderte gelebt haben. Er hat eine besondere Ausstrahlung. Es berührt einen, einen Ort zu haben, wo die Leute gelebt und auch gelitten haben", sagt Radtke.

Radtke sitzt seit ihrer Jugend im Rollstuhl. Sie leidet an fortschreitendem Muskelschwund. Seit vielen Jahren kämpft sie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Daher ist es für sie ist es wichtig, dass der Patiententrakt der Hupfla als Gedenkort erhalten wird.

Klinik-Chef: Villa besserer Gedenkort

Gedenken sei wichtig, meint Prof. Heinrich Iro, der ärztliche Direktor des Universitäts-Klinikums. Es gebe jedoch andere Gedenkorte. Vor der ehemaligen Direktoren-Villa, in der heute die Klinik-Verwaltung arbeitet, steht ein Mahnmal, vor der Kinderklinik eine Gedenkstele. Stolpersteine mit den Namen von einigen Ermordeten erinnern an die Opfer. Aus seiner Sicht sei die ehemalige Direktoren-Villa als Gedenkstätte besser geeignet als der Patientenbau. "Die Frage ist dann immer, wie kommt das Gedenken so zum Tragen, dass es auch seine Würdigung erfährt. Und man nicht nur das Gefühl hat, da steht irgendetwas im Weg", sagt Iro.

Uni sieht keine Standort-Alternative

Denn der alte Patientenbau steht den Erweiterungsplänen des Klinikums im wahrsten Sinne des Wortes im Weg. Er ist regelrecht eingekeilt von modernen Bauten und soll nun Einrichtungen für Hochleistungsmedizin weichen. Ein Max-Planck-Institut für Physik und Medizin und Forschungseinheiten der Uniklinik sind hier geplant. Klinik-Chef Iro sieht keine Möglichkeit, an einer anderen Stelle zu bauen. Das habe ein Architektenwettbewerb im Jahr 2008 ergeben. "Wir haben festgestellt, dass dieser Bereich, über den wir jetzt reden, der ideale Standort für die unsere Pläne ist."

"Die Universität Erlangen hat ja keine sehr ruhmreiche Geschichte im Nationalsozialismus." Andrea Kluxen, Bezirksheimatpflegerin Mittelfranken

Vor gut 150 Jahren war die Hupfla die modernste Psychiatrische Klinik in Bayern. Schon allein deshalb müsse sie als Denkmal der Universitäts-Geschichte Erlangens erhalten bleiben, sagt Bezirksheimatpflegerin Andrea Kluxen. Von den Plänen, einen Gedenkort in der Direktorenvilla zu errichten, hält sie nichts. "Man kann nicht Denkmäler einfach verschieben und sagen, jetzt machen wir halt da einen Gedenkort, das passt schon irgendwie dahin. Man sollte schon da einen Gedenkort haben, wo die Aura des Originals noch ist, damit das auch funktioniert."

Die Denkmalschützer haben bislang schon mehr als 1000 Unterschriften gegen den Abriss gesammelt. Nun hoffen sie, dass die Uni ihre Pläne noch einmal überdenkt, dass wenigstens ein Teil des Patientengebäudes erhalten werden kann.

Denn noch hat die Stadt Erlangen den Teilabriss nicht genehmigt.