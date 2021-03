Streit in Coburg: Brose-Chef Stoschek tritt aus CSU aus

Vergangenes Jahr hatte der Stadtrat in Coburg gegen einen von Brose geforderten Ausbau der B4 gestimmt. Der Automobilzulieferer machte daraufhin weiter Druck diese Entscheidung zu überdenken. Auch ein Umzug des Unternehmens nach Bamberg stand im Raum. Michael Stoschek, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Brose Unternehmensgruppe, hatte wegen des B4-Ausbaus auch die Landespolitik um Hilfe gebeten – allerdings bisher vergebens. Nun tritt Stoschek mit sofortiger Wirkung aus der CSU aus. Das hat er in einem Schreiben an die Parteimitglieder in Coburg mitgeteilt, das dem BR vorliegt.

Brose-Forderung nach B4-Ausbau wird zum Politikum

Als Grund nennt Stoschek die fehlende Unterstützung der CSU-Vertreter aus dem Coburger Landkreis und das angebliche Desinteresse des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) am Ausbau der B4 im Stadtgebiet.

Mitte Januar hatte Michael Stoschek zusammen mit Politikern aus Stadt und Landkreis Coburg sowie dem Präsidenten der Coburger IHK, ein Schreiben an Söder geschickt. Der Inhalt: die Bitte um ein "geeignetes Signal" an die Spitze der Stadtverwaltung, sich erneut mit dem Ausbau der B4 zu befassen und eine andere Bewertung anzustoßen. Der Automobilzulieferer Brose knüpft seine Investitionen an den vierspurigen Ausbau.

Coburg: Stoschek wartet auf Söders Antwort

Nun heißt es von Stoschek, Söder habe es nicht für nötig gehalten, in den vergangenen vier Wochen auf das Schreiben zu antworten. In der Zwischenzeit sei eine öffentliche Debatte über die Bedeutung des Ausbaus der Bundesstraße im Stadtgebiet entbrannt.

Stoschek sei enttäuscht, dass sich abgesehen von Coburgs Zweitem Bürgermeister Hans-Herbert Hartan (CSU) keiner der sonstigen Unterzeichner öffentlich zu dem Schreiben an Söder und dem Ausbau der B4 bekannt habe. Stoschek und die Firma Brose hätten darum alleine in der Kritik gestanden und persönliche Angriffe ertragen müssen.

"Diese Passivität und mangelnde Bereitschaft, die eigene Meinung öffentlich zu vertreten und Rückgrat zu zeigen, ist ja nicht neu." Michael Stoschek in einem Brief an die CSU

Unterzeichnet hätten das Schreiben Stoschek zufolge neben ihm und Bürgermeister Hartan auch der Landtagsabgeordnete Martin Mittag (CSU), Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU), Coburgs-IHK Präsident Friedrich Herdan und der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, Bernd Reisenweber.

René Boldt, Kreisvorsitzender der CSU Coburg-Stadt, sagte auf Anfrage des BR, er kommentiere generell keine Aus- oder Eintritte von Parteimitgliedern.