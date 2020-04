Streit im Gemeinderat von Ebnath: SPD zieht sich komplett zurück

In Ebnath im Landkreis Tirschenreuth gibt es nach den Kommunalwahlen anscheinend heftige Meinungsverschiedenheiten. Nun zieht die SPD deshalb Konsequenzen: Anstatt zwölf Mitglieder hat der Ebnather Gemeinderat dann ab dem 1. Mai nur noch neun – denn die drei SPD-Mitglieder ziehen sich zurück und auch alle Nachrücker streiken.

Das ist laut Landratsamt Tirschenreuth zwar ein seltener Fall – der Gemeinderat bleibt aber auch ohne SPD-Mitglieder handlungsfähig. Als Grund für den Rückzug nennt Heidi Philipp von der SPD in Ebnath die langwierigen Auseinandersetzungen mit der CSU und den Aktiven Wählern. In den letzten Jahren hätten die beiden Parteien die Arbeit des SPD-Bürgermeister torpediert – der Ton sei teilweise sehr rau gewesen. Laut Heidi Philipp hätte die CSU in Ebnath nie verkraftet, dass ein SPD-Mitglied Bürgermeister wurde.

Josef Söllner, der Fraktionssprecher des CSU-Gemeinderats, erklärt auf BR-Anfrage, er fände es undemokratisch, dass sich die SPD erst für die Wahl aufstellen hat lassen und jetzt nach der Niederlage nicht im Gemeinderat mitmachen will. Der neugewählte Bürgermeister Wolfgang Söllner (CSU) will gesprächsbereit bleiben und hofft auf ein Einlenken der SPD.