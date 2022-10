Streit im FKK-Club: Keine Schusswaffe, aber Körperverletzung

Nachdem es am gestrigen Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz in einem FKK-Club in Nürnberg gekommen war, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Anfangs waren die Beamten eigenen Angaben zufolge von einer Frau mit Schusswaffe ausgegangen. Eine Waffe fanden sie jedoch nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 36-jährige Frau das Etablissement betreten und war mit einer anderen Frau in Streit geraten.

Streit in FKK-Club eskalierte – Schwierige Ermittlungen

Die 36-Jährige hat ihre Kontrahentin laut Polizei mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, sodass diese eine Platzwunde erlitt. Die verletzte Frau galt anfangs als Tatverdächtige, was sich im Verlauf der Ermittlung als falsch herausstellte. Die Befragung der Verdächtigen und der Zeuginnen erwies sich als schwierig, weil dafür erst Dolmetscher hinzugezogen werden mussten.