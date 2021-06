Streit eskaliert: Mann schwebt nach Angriff in Lebensgefahr

Bei einem Streit heute Vormittag zwischen zwei Männern in der Fürther Südstadt hat einer der beiden lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei verletzte ein 38-Jähriger einen 45 Jahre alten Mann "mit scharfer Gewalt gegen den Oberkörper", so ein Sprecher wörtlich. Zuvor waren die beiden in einem Geschäft in Streit geraten. Der 45-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat.

Polizei nimmt dringend Tatverdächtigen in Nürnberg fest

Die Polizei suchte mit mehreren Streifen, Diensthunden und einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Nach mehrstündiger Fahndung sei der Tatverdächtige an seiner Wohnadresse in Nürnberg festgenommen worden. Gegen den 38-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Derzeit befindet sich noch die Spurensicherung der Polizei vor Ort, die Kriminalpolizei befragt Zeugen des Vorfalls. Wie es zu dem Streit kam und weitere Details zum Geschehen in der Fürther Flößaustraße sind derzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich Tatverdächtiger und Opfer gekannt, hieß es.