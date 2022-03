Streit eskaliert: Ein Toter nach Messerattacke in Bayreuth

Nach einer Messerattacke gegen seine Ehefrau und Schwägerin hat sich in Bayreuth ein 40 Jahre alter Mann mit Stichverletzungen selbst schwer verletzt und ist anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am frühen Donnerstagmorgen nach einem Streit die beiden Frauen mit dem Küchenmesser angegriffen und sich danach im Schlafzimmer verbarrikadiert.

Zwei Familienangehörige schweben in Lebensgefahr

Als die Polizei am Tatort eintraf, hatte sich der Mann bereits schwere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt. Er habe sich das Leben nehmen wollen, heißt es in der Mitteilung weiter. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Mann später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die 35 Jahre alte Ehefrau und die 29-jährige Schwägerin wiesen Schnittverletzungen im Gesicht und Halsbereich auf. Sie werden intensivmedizinisch behandelt und schweben in Lebensgefahr. Eine weitere Person und die drei Kinder der Familie blieben unverletzt. Warum es zu dem Familienstreit gekommen war, ist unklar.