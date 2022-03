Streit eskaliert: 14-Jähriger zückt Messer in Ansbach

Am vergangenen Freitagnachmittag ist am Schlossplatz in Ansbach ein Streit eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, geriet dort eine 17-Jährige mit mehreren Jugendlichen in eine Auseinandersetzung. Als der Vater der 17-Jährigen dazu kam, soll ein 14-Jähriger ein Messer gezogen und den 40-Jährigen damit bedroht haben.

Polizei fahndete in der Innenstadt nach dem 14-Jährigen

Als die Polizei gerufen wurde, flüchtete der Jugendliche mit einigen seiner Freunde in Richtung Innenstadt. Die Polizei fahndete daraufhin mit mehreren Streifen nach den Jugendlichen. Bei einer anschließenden Kontrolle soll sich ein 18-Järhiger der Beamten widersetzt haben, weswegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Fahndung nach dem 14-Jährigen aber blieb erfolglos.

Nun wird wegen Bedrohung ermittelt

Dieser kam laut Polizei am Abend selbst aufs Revier und bestätigte eine Teilnahme an dem Streit vom Nachmittag. Gegen ihn ist nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0981/9094121 melden.