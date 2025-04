Streit der Surfvereine: Wie kann Wellenreiten sicher sein?

Mit deutlichen Worten reagiert der Bayerische Wellenreitverband (BWV) auf Vorschläge - auch aus der Sportlerszene - wie das Surfen am Münchner Eisbach sicher werden kann. Der Verband warnt vor Aktionismus und ruft dazu auf, sorgfältig und gemeinsam mit Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach Lösungen zu suchen.

Münchner Verein will mehr aufklären

Die Interessengemeinschaft Surfen in München (igsm) hatte nach dem tödlichen Unfall auf Instagram erklärt, sie wolle ihre "Präventions- und Aufklärungsarbeit intensivieren" und in einem ersten Schritt auf ihrer Homepage so schnell wie möglich einen "fundierten und ganzheitlichen Sicherheitsleitfaden zur Verfügung stellen". Außerdem wolle man an der Welle "Rettungsausrüstung wie Wurfsäcke und Rettungsmesser deponieren", um die Chance auf schnelle Hilfe zu erhöhen.