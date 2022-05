Streit auf Spielplatz: 30-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Drei Frauen und fünf Männern im Alter zwischen 17 und 35 Jahren sind nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend wegen einer Meinungsverschiedenheit auf einem Spielplatz in Lichtenfels aneinandergeraten. Ein 30-Jähriger sei dabei schwer am Ohr verletzt worden.

Streit auf Spielplatz: Frau spricht von Tritten gegen den Kopf

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie genau die Wunde entstand, muss nun eine Untersuchung der Rechtsmedizin klären. Eine 17-Jährige gab laut Polizei an, dass sie auf den Boden gestoßen und gegen ihren Kopf getreten wurde. Auch sie soll rechtsmedizinisch untersucht werden.

Kripo nimmt 29 Jahre alten Mann fest

Warum die Gruppe auf dem Spielplatz am Schneidmühlweg in Streit geriet und wie genau die Verletzung am Ohr zustande kam, ist noch unklar. Einen 29 Jahre alten Mann aus Lichtenfels hat die Polizei vor Ort bereits festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Streits werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.