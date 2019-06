Streit auf A6 eskaliert: Beim Pinkeln gefilmt, Fäuste fliegen

Die beiden Autofahrer waren nach Polizeiangaben auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie sich in die Quere kamen. Der 48-jährige Mann aus Ansbach fuhr wohl zu lange auf der Überholspur, so die Polizei.

Beim Pinkeln gefilmt – Fäuste fliegen

Mehrere Kilometer später fuhren die beiden in der Nähe der Anschlussstelle Langwasser in einen Stau. Der 36-jährige Autofahrer aus der Schweiz musste sich dringend auf dem Seitenstreifen erleichtern, was der Mann aus Ansbach wohl mit seinem Handy gefilmt hat. Daraufhin ging der Schweizer zum Auto des 48-jährigen Mannes aus Ansbach und forderte ihn auf, sein Autofenster zu öffnen. Unvermittelt schlug der Schweizer dem Ansbacher mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei. Der Mann aus Ansbach filmte auch diese Szene mit dem Handy.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Schläger

Die herbeigerufenen Beamten fanden bei dem Schweizer außerdem noch ein verbotenes Taschenmesser, das einhändig geöffnet werden kann. Die Staatsanwaltschaft stellte nach Sichtung des Videos Haftantrag gegen den Schläger. Nun muss ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob er in Haft kommt und ihm seine Fahrerlaubnis entzogen wird.