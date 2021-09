Streit am Bauernhof: Wenn Alt und Jung nicht miteinander können

Bauernhöfe sind oft Mehr-Generationen-Häuser. Doch wenn Eltern und erwachsene Kinder sich nicht vertragen, ist auch die Zukunft des Hofs in Gefahr. Wer ihn erhalten will, sollte sich Hilfe holen.

Wenn plötzlich Nachwuchs kommt

Als sie die Nachricht bekommen hat, war Doris Huber, Bäuerin im Landkreis Traunstein, erst einmal ratlos: Sie sollte Oma werden, schon in sieben Wochen. Doris Hubers jüngster Sohn und seine Freundin hatten die Schwangerschaft lange nicht bemerkt. Innerhalb von sieben Wochen mussten die Landwirte auf dem Hof eine Wohnung schaffen für die Familie, erinnert sich Doris Huber an die turbulente Zeit: "Wir mussten uns selber plötzlich vorzeitig auf ein Altenteil zurückziehen, und es war schwierig, sich da zusammen zu finden als Familie."

Wenn die Schwiegertochter dem alten Bauern nicht passt

Konflikte zwischen den Generationen. Bayerische Bäuerinnen und Bauern haben BR24 erzählt, warum in ihren Familien schon gestritten wurde. Eine Userin, die anonym bleiben möchte, beschreibt ihre Ehe-Probleme: "Als ich mich (...) getrennt habe, da haben viele mitgeredet. Die alte Generation beiderseits, der Pfarrer, die Leute, die Nachbarn. Und jeder hat gemeint, er weiß, was richtig ist."

Ein Landwirt aus Schwaben spricht am Telefon schneller, wenn er sich daran erinnert, wie er mit seinem Vater um die Hofübergabe gerungen hat: "Freu Dich, dass Du einen schuldenfreien Hof hast", hat er zu mir gesagt." Große Neuerungen hielt er für überflüssig. "Ich aber wollte den Hof ganz nach oben bringen." Dazu kamen Konflikte mit der Schwiegertochter, die dem Vater nicht passte. Sie entsprach nicht dem Bild, das er sich als Schwiegertochter vorgestellt hat. Er kommt noch aus der Generation, in der man auch eine Zweckehe eingegangen ist. Heute hat der junge Landwirt den Hof aufgegeben, das Kapitel ist für ihn abgeschlossen. Glücklich war die Zeit nicht.

Streit gefährdet den Hof

Oft schwelen Konflikte zwischen den Jungen und den Älteren über Jahre. Sie belasten nicht allein die Seele. Wichtige Entscheidungen, etwa zur Hofnachfolge oder zu Investitionen, werden verschleppt, weil schon die Absprache im Alltag nicht mehr klappt: Wer wann welchen Traktor benutzt, wer die Feldarbeit macht und wer im Stall hilft.

Rechtzeitig Hilfe holen

Konflikte hinterlassen ihre Spuren auf dem Hof, bemerkt Isidor Schelle vom Bayerischen Bauernverband, der seit 30 Jahren Hofübergaben begleitet und Vorbereitungsseminare anbietet. Die Erfahrung habe gezeigt, dass hinter Geld- oder anderen Streitigkeiten bei der Hofübergabe meist auch zwischenmenschliche Konflikte stehen, etwa unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen, von denen der andere gar nicht unbedingt etwas weiß.

Umso wichtiger sei es, sich früh Hilfe zu organisieren, rät Schelle. Nach wie vor wünsche sich die große Mehrheit der Landwirte eigentlich, dass die Kinder den Hof in der nächsten Generation weiterführen. Er verweist auf eine Studie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zur Hofnachfolge in Bayern.

Netz an Hilfsangeboten in Bayern

Die gute Nachricht: Das Thema Generationenkonflikt ist erkannt. Der Bayerische Bauernverband, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SLVG) und auch die Kirchen haben schon vor Jahren Hilfsangebote für bäuerliche Familien entwickelt. Einige basieren auf hauptberuflicher, andere auf ehrenamtlicher Arbeit:

Hier finden Sie Hilfe

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, hat das Angebot "Mit uns im Gleichgewicht" entwickelt. Dazu gehört auch eine 24 Stunden-Krisenhotline.

Der Bayerische Bauernverband bietet das "Montagstelefon" an. Auch der Maschinenring gibt Hilfe in Krisensituationen. Und die katholische und evangelische Kirche in Bayern beraten ebenfalls bei Generationen- und anderen Konflikten:

Der Mediator kommt zur Vermittlung auf den Hof

Den Hilfsangeboten gemeinsam ist, dass sie niederschwellig sind und dass das Beratungsteam entweder selbst aus der Landwirtschaft kommt oder sich zumindest thematisch eingearbeitet hat. Manche Hilfesuchenden schreiben erst einmal eine Mail oder rufen an. Wer möchte, kann sich auch mehrfach am Telefon coachen lassen. Zu den Angeboten können auch persönliche Treffen und Mediations-Termine direkt vor Ort mit den Familien gehören.

Martin Schönacher aus Feldkirchen-Westerham ist ein solcher Mediator. Er ist selbst auf einem Hof aufgewachsen und mittlerweile systemischer Berater. Wer mit Landwirten zusammen arbeitet, muss sein eigenes Ego etwas einbremsen, berichtet er. Anrufe direkt aus dem Stall sind nicht ungewöhnlich. Manchmal platzen Termine kurzfristig, weil ein Bauer doch silieren muss. Dafür hat er Verständnis, denn in der Landwirtschaft gehe der Job eindeutig vor. Da müsse man sich selbst ein bisschen zurücknehmen, sagt Schönacher.

Wie man Generationenkonflikten vorbeugt

Damit es gar nicht erst zu tiefen Zerwürfnissen in der Familie kommt, rät er zu regelmäßigen Gesprächen - etwa sonntags. Einerseits können sich die Generationen austauschen, andererseits die nächste Woche planen.

Margot Flaig, Chefpsychologin eines Berater-Teams im Auftrag der Sozialversicherung der Landwirte (SVLFG), findet es ganz normal, dass auf Bauernhöfen gestritten wird. Schließlich würden Jugendliche dadurch erwachsen, dass sie sich abgrenzen und auch weggehen, sagt sie. Doch auf den Bauernhöfen falle diese Lebensphase oft aus, weil man aus der Tradition heraus enger zusammenarbeite.

Hilfe holen ist ein Zeichen von Weitsicht

Sie rät deshalb auch Zukunftsthemen früh anzusprechen. Ihr Tipp: Wenn Kinder am Hof sind, sollte man früh miteinander sprechen und entsprechend auch planen. Man sollte nicht voraussetzen, dass es in Zukunft so wird, wie es schon seit zehn Generationen gewesen ist, sagt Flaig. Sie macht ausdrücklich Mut, sich schon früh Hilfe zu holen. Die Themen in der Landwirtschaft seien komplex geworden. Sich da Unterstützung zu holen bei der Vision, wie man den Hof für alle Generationen weiterentwickelt, sei kein Makel, sondern ein Zeichen von Weitsicht.

Angekommen als Oma - und Beraterin für andere

Doris Huber, die Bäuerin aus Traunstein, die plötzlich Oma wurde, hat damals beherzt zum Telefon gegriffen und die bäuerliche Familienberatung im Erzbistum München und Freising angerufen. Ein Mediator kam auf den Hof, und alle Generationen saßen schließlich gemeinsam mit ihm am Tisch. Noch heute wundert sie sich über diese Gespräche: "Da war es wirklich so, dass der Berater in der Lage war, jedem einzelnen im Raum ein gutes Gefühl zu geben, bei dem was derjenige gesagt hat. Alle haben sich getraut zu sprechen." Das sei keine Selbstverständlichkeit in ihrer Familie gewesen.

Heute ist der kleine Enkel, dessen Ankunft damals alles auf den Kopf gestellt hat, fünf Jahre alt und springt im Haus herum. Doris Huber hilft jetzt selbst anderen Familien. Gerade hat sie sich für die Telefonberatung bei der bäuerlichen Familienberatung schulen lassen.