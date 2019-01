Streiks für Klimaschutz: Schulaufsicht stoppt Würzburger Rektor

Wie über soziale Netzwerke verbreitet wird, hat die Schulaufsicht dem Rektor der Grundschule Unterdürrbach die Teilnahme mit Schülern untersagt. Eigentlich wollte Schulleiter Horst Peter etwa 100 Grundschülern zeigen, wie der Einsatz für Natur und Umwelt bei einer Demonstration verläuft. Den Leitern der Gymnasien in Unterfranken hat die Ministerialbeauftragte Monika Zeyer-Müller freigestellt, wie sie auf den Schulstreik reagieren.

Umgang mit Schüler-Demos: vom Verweis bis zur Teilnahme

Dementsprechend unterschiedlich gehen Gymnasien mit dem möglichen Schulstreik für Klimaschutz um. Der Direktor des Würzburger Friedrich-Koenig-Gymnasiums hat bereits schriftlich mit Verweisen gedroht, andere Schulleiter wollen Teilnehmer der Demo offenbar nachsitzen lassen. Dagegen unterstützt Schwester Katharina Merz als Leiterin des Würzburger St. Ursula–Gymnasiums das politische Engagement ihrer Schülerinnen und hat eine Kompromisslösung gefunden. In Begleitung einer Lehrkraft geht eine 9. Klasse auf die Straße, weil die Klasse sich derzeit im Unterricht mit dem Klimawandel befasst.

Schwedische Schülerin Greta Thunberg als Vorbild

Die Demonstration beginnt um 11 Uhr und führt vom Würzburger Hauptbahnhof zur Regierung von Unterfranken. Mitorganisatorin Josefine Feiler erwartet bis zu 400 Teilnehmer. Die Aktion "Fridays for Future" geht auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Die 16-Jährige geht seit Monaten immer Freitags in Schulstreik und demonstriert vor dem Parlament in Stockholm für mehr Klimaschutz. "Warum für die Zukunft lernen, wenn die Zukunft gefährdet ist". Auf diesen Nenner bringt es Benedikt Schürzinger, Initiator der Demo in Würzburg. "Der Klimawandel wartet nicht auf unseren Schulabschluss", heißt es in einem Aufruf der Grünen Jugend Bayerns als Unterstützer.