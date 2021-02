vor 8 Minuten

Corona-Mutationen: Streikende Schüler üben weiter Kritik

Die streikenden Schülerinnen und Schüler an Nürnberger Gymnasien und Oberschulen üben weiter Kritik am Wechselunterricht. Der Wechselunterricht sei die mit Abstand schlechteste Lösung, heißt es in einem neuen Schreiben an das Kultusministerium.