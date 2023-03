Streiks bremsen Bayern – ÖPNV steht vielerorts still

Niederbayern und Oberpfalz: Streik bei Bussen und Bädern

In Niederbayern und der Oberpfalz ist vom Streikaufruf vor allem Regensburg betroffen, wo die Beschäftigten des Stadtwerks in den Ausstand treten. So herrschte zum Beispiel am Busbahnhof am Morgen nicht so viel Trubel wie gewohnt. 120 Busse stehen wegen dem Verdi-Streik heute still und über 300 Leute befinden sich im Streik. Alexander Gröbner, Verdi-Bezirksgeschäftsführer, ist von der Teilnahme begeistert: "Die Leute zeigen heute, dass es uns wirklich ernst ist. Das ist der Anfang und wenn das Signal nicht ausreicht, dann werden wir eine Schippe drauflegen."

Konkret betroffen in Regensburg sind die Stadtbuslinien, die Altstadtbusse und auch die Campuslinien zur Universität und an die OTH. Nur die Regionalbuslinien, die aus dem Landkreis Regensburg in die Stadt fahren und meist von privaten Busunternehmen betrieben werden, sind unterwegs. Ansonsten griffen viele Busfahrende am Morgen auf das Taxi zurück. Ab Samstagnacht 0.30 Uhr sollen die Busse wieder wie gewohnt fahren. In der restlichen Oberpfalz und in Niederbayern fahren die Busse heute wie gewohnt.

Von der Gewerkschaft Verdi werden nur die kommunalen Betriebe bestreikt. So bleiben auch die städtischen Bäder in Regensburg geschlossen.

Unterfranken: Einschränkungen im Stadtbusverkehr in Schweinfurt

Schweinfurt ist offenbar die einzige Stadt in Unterfranken, die am Freitag von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen ist. Die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe werden bestreikt, so Marietta Eder, Bezirksgeschäftsführerin von Verdi-Schweinfurt, auf BR24-Anfrage. Das betrifft die Beschäftigten bei den Stadtwerken Schweinfurt im Verkehrsbetrieb. Alle nicht privaten Busse stehen still - das heißt, ein Großteil der Busse wird nicht fahren.

Keine Auswirkungen hat der Warnstreik auf Fahrten, die durch von den Stadtwerken Schweinfurt beauftragte ÖPNV-Dienstleister durchgeführt werden. Nicht betroffen sind zum Beispiel die Linien 25, 31 und 41 – sowie weitere Bus-Linien. Am Rossmarkt in Schweinfurt war morgens eine Kundgebung geplant. Der Streik sei für den ganzen Tag angesetzt, so Eder.

Mittelfranken: Stadtverkehr in mehreren Städten betroffen

In Mittelfranken sind laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg, die Infra Fürth Verkehr Service GmbH und die Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH vom Warnstreik betroffen. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fahren in Nürnberg nicht. Es wird kein Ersatzfahrplan angeboten. Das bestätigte auf BR-Anfrage Michael Batog, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Bereich ÖPNV. Eine Umsetzung sei aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar gewesen, hieß es schon im Vorfeld.

Einige Busse sind in Nürnberg dennoch zu sehen: Ein privates Verkehrsunternehmen fährt dabei Messebesucher zur IWA Outdoor Classics auf das Nürnberger Messegelände. Vormittags waren ein Demonstrationszug und am Ende eine Kundgebung am Kornmarkt geplant. Nicht betroffen vom Warnstreik sind der regionale Zugverkehr und die S-Bahnen.

In Erlangen stellen private Verkehrsunternehmen einzelne Fahrten im Stundentakt im Rahmen eines Notfahrplans sicher, bestätigte ein Sprecher der Stadtwerke auf BR-Anfrage. Zudem soll es einzelne Fahrten im Schulverkehr geben. Auch in Fürth werden einzelne Fahrten von Privatunternehmen übernommen.