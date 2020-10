Streik in Schweinfurt: Nur wenige Busse fahren

Am Busbahnhof „Roßmarkt“ in der Schweinfurter Innenstadt stehen nur vereinzelte Busse an den Haltestellen. Ein paar wenige Buslinien fahren trotz des Streiks. Alle anderen Busfahrer der städtischen Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Schweinfurt haben ihre Arbeit niedergelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sie zu einem achtstündigen Warnstreik aufgerufen. Zwischen 4 und 12 Uhr stehen am Freitag die meisten Busse in Schweinfurt still.

Fahrtausfälle im Schweinfurter ÖPNV

Die Stadtwerke sprechen von massiven Einschränkungen und Fahrtausfällen, die auch den Schulbusverkehr betreffen können. Ab 12.30 Uhr sollen am Busbahnhof "Roßmarkt" wieder alle Abfahrten wie gewohnt stattfinden. Auch in anderen bayerischen Städten finden Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr statt. Betroffen sind die Städte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Landshut, Fürth und Bamberg.

Schiffsverkehr nur eingeschränkt möglich

In Schweinfurt wird nicht nur der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Auch die Beschäftigten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Schweinfurt legen ihre Arbeit nieder. Am Freitag soll ab 6 Uhr in der Außenstelle in Marktbreit mit den Leitzentralen Marktbreit und Würzburg sowie in der Außenstelle in Gemünden mit der Leitzentrale in Harrbach gestreikt werden. Der Schiffsverkehr auf dem Main sei wegen des Streiks nur eingeschränkt möglich. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt werden die Leitzentralen jeweils nur teilweise bestreikt. Es gebe daher einige Zeitfenster, in denen die Schiffe die Staustufen passieren können.

Ziel der Streiks: Entlastung und Ausgleich für Beschäftigte

Mit dem Warnstreik will Verdi erreichen, dass ein bundesweiter Rahmentarifvertrag ausgehandelt wird. Dabei geht es nicht nur um höhere Löhne, sondern um Entlastung und Ausgleich bei Überstunden und um Zulagen für Schichtdienste. Besonders Busfahrer seien durch Schichtdienst besonderen Belastungen ausgesetzt: Ihre Schicht könne zu jeder Tages- und Nachtzeit beginnen und mit Unterbrechungen bis zu 14 Stunden dauern. Außerdem arbeiteten sie an über 35 Sonntagen im Jahr, heißt es von Verdi. Laut Verdi lehnen die Arbeitgeber auf Bundesebene die Tarifverhandlungen ab.