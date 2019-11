Streik der Zivilbeschäftigten in der US-Kaserne Katterbach

Der Grund des Streikaufrufs sind die ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunden am 24. und 25. Oktober in Berlin, teilte Verdi mit. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen von sechs Prozent, außerdem sollen alle Einkommen auf mindestens 2.000 Euro brutto pro Monat angehoben werden. Gerade Einstiegs- und Ausbildungsgehälter sollen dadurch verbessert werden. Dem ersten Streikaufruf von Verdi waren im Oktober 2019 rund 100 Zivilbeschäftigte gefolgt.

Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Nach den Verhandlungen unterbreitete die Arbeitgeberseite den Gewerkschaften ein Angebot mit einer Steigerung von 1,4 Prozent verbunden mit einer Steigerung um mindestens 30 Euro sowie eine Erhöhung der Auszubildendengehälter um 30 Euro. Damit sei die Gewerkschaft nicht zufrieden. Zivilbeschäftigte an US-Standorten arbeiten zum Beispiel in den Bereichen Handwerk, Essensversorgung, Flughafen und Feuerwehr.

Deutschlandweiter Ganztagsstreik

Mit dem Streik anlässlich der dritten Verhandlungsrunde am 18. und 19. November in Berlin erhofft sich die Dienstleistungsgewerkschaft ein deutlich besseres Angebot. Am Morgen hatten sich rund 100 zivile Beschäftigte der Standorte Illesheim und Katterbach am Kasernentor in Ansbach-Katterbach zur Kundgebung versammelt. Gestreikt werden soll den ganzen Tag und deutschlandweit – das betrifft rund 11.000 Zivilbeschäftigte, davon rund 3.000 in Bayern: in Grafenwöhr, Vilseck, Hohenfels, Ansbach, Illesheim, Garmisch-Partenkirchen und Sonthofen/Oberstdorf.