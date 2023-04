Streik der Luftsicherheit: Geringe Auswirkungen auf Bayern

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Luftsicherheit an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart zum Streik aufgerufen. Die Mitarbeiter in der Fluggast- und Warenkontrolle sowie Servicepersonal sollen von Donnerstag bis Samstag die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. An den betroffenen Flughäfen könne es zu längeren Wartezeitgen und Flugausfällen kommen, so die Gewerkschaft. Insgesamt seien knapp 100.000 Passagiere betroffen.

Nürnberg und Memmingen gar nicht betroffen

Auf die bayerischen Airports soll der Streik nur geringe Auswirkungen haben. Die Flughäfen in Memmingen und Nürnberg sind überhaupt nicht betroffen. Memmingen bietet bereits seit Jahren keine innerdeutschen Flugverbindungen mehr an. Von Nürnberg aus ist innerhalb Deutschlands nur das Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt angebunden. Die täglich vier Starts und vier Landungen finden statt, sagte Flughafensprecher Christian Albrecht.

München: 20 Flüge fallen am Donnerstag aus

Am Flughafen München werden am Donnerstag insgesamt rund 20 Flüge gestrichen. Für Freitag und Samstag liegen dem Airport noch keine Zahlen vor, sagte Flughafensprecher Henner Euting. Reisende, deren Flug ausfällt, sollten sich mit ihrer Airline in Verbindung setzen.

Bessere Zuschläge für Überstunden gefordert

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt eigenen Angaben zufolge bereits seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über bessere Zuschläge für Überstunden sowie Feiertags- und Nachtarbeit ihrer Mitarbeiter. Nach Angaben von Verdi seien die Zuschläge seit 2006 nicht erhöht worden. Die Gewerkschaft fordert unter anderem einen Zuschlag von 50 Prozent für Sonntagsarbeit, 40 Prozent mehr Geld für die Arbeit von 0.00 bis 4.00 Uhr sowie mehr als 100 Prozent Zuschlag für die Arbeit an bundeseinheitlichen Feiertagen.

Auch bei der Bahn wird gestreikt

Verschärft wird die Situation für Urlauber und Geschäftsreisende durch den Streik der Gewerkschaft EVG, die am Freitagvormittag den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn lahmlegen will.