Streik bei Voith in Sonthofen: Wie ist die Stimmung?

Im Voith-Werk in Sonthofen gehen derzeit nur die Auszubildenden und ihre Ausbilder ihrer Arbeit nach, um die Bildungsziele und Abschlüsse der jungen Menschen nicht zu gefährden. Als erste Lastwagen kürzlich unfertige Getriebe abholen wollten, blockierten die Streikenden das Werkstor mit Fahrzeugen.

Das Werkstor blockiert

Aufgrund einer einstweiligen Verfügung müssen sie die Lastwagen nun allerdings ohne Behinderungen ein- und ausfahren lassen. Dietmar Jansen, erster Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu, glaubt nicht, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Getriebe an anderen Unternehmensstandorten fertig zu stellen.

Das Unternehmen hält weiter an den Schließungsplänen fest

Er hofft, dass sich der Druck durch Auslieferungsprobleme erhöht und sich die Unternehmensleitung bezüglich eines Sozialtarifvertrags bald gesprächsbereit zeigt. Aus Sicht der Konzernbereichsleitung sind die Streikmaßnahmen nicht zielführend. "Gute Lösungen können Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite nur gemeinsam am Verhandlungstisch erarbeiten", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Nach wie vor halte man an den Schließungsplänen fest, da das Werk nicht wirtschaftlich sei.