Streik bei Amazon: Beschäftigte kämpfen für Weihnachtsgeld

Erneut streiken die Beschäftigten beim Online-Versandhändler Amazon in Graben. Mit Beginn der Nachtschicht hat die Gewerkschaft Verdi zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen.

Verdi fordert ein tarifliches Weihnachtsgeld. Stattdessen habe es für die Amazon-Mitarbeiter nur eine "mickrige Jahressonderzahlung in Höhe von 400 Euro brutto" gegeben, so Gewerkschaftssekretärin Sylwia Lech. "Immenser Druck, immer höhere Anforderungen und mangelnde Wertschätzung der Beschäftigten haben das Fass zum Überlaufen gebracht", heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Verdi: Weihnachtsgeld ist kein Luxus

Verdi weist darauf hin, dass ein Weihnachtsgeld für viele Arbeitnehmer kein Luxus sei, denn "mit dem Weihnachtsgeld werden aufgeschobene Zahlungen beglichen", erklärt Lech. Der normale Monatslohn reiche nicht für Zahnersatz, Geschenke oder Autoreparaturen.

Ohne Streikaktionen würde Amazon keine Sonderzuschläge oder Bonuszahlungen leisten, sagt die Gewerkschaftssekretärin: "Dies macht Amazon nur, wenn wir sie bestreiken und auch nur in dieser Zeit, um die Beschäftigten wieder an den Arbeitsplatz zurückzulocken." Erst vor knapp drei Wochen hatten die Beschäftigten bei Amazon zum Auftakt des "Black Friday" gestreikt.