10.12.2018, 07:05 Uhr

Streik: Bahnverkehr in Bayern lahmgelegt

Aufgrund des Bahnstreiks kommt es in Bayern zu massiven Beeinträchtigungen. Der Fernverkehr ist komplett eingestellt. Im Nahverkehr fahren nur vereinzelt noch Züge. Die S-Bahnen in Nürnberg stehen still, in München fällt der Großteil aus.