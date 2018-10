Streik auf den US-Truppenübungsplätzen in der Oberpfalz

Im Tarifstreit für die rund 3.000 Zivilangestellten auf den beiden US-Truppenübungsplätzen in der Oberpfalz hat die Gewerkschaft Ver.di zum Streik aufgerufen. Heute wird am Standort Vilseck und in Hohenfels gestreikt. Morgen konzentrieren sich die Arbeitskampfmaßnahmen auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Gewerkschaft macht Druck

Am Mittwoch treffen sich die Tarifparteien zur nächsten Verhandlungsrunde, vorher will die Gewerkschaft noch einmal Druck machen. Sechs Prozent mehr Lohn fordert Ver.di für die Zivilbeschäftigten der US-Armee, das Angebot der Arbeitgeber liegt bisher bei 1,4 Prozent.

Hier wird gestreikt

In Hohenfels werden heute diverse Werkstätten, die Küche und die Instandhaltung bestreikt. Am Vormittag wollen die Beschäftigten ihre Forderungen mit einem Demonstrationszug durch Parsberg untermauern. In Vilseck sollen heute die Mitarbeiter der Munitionsausgabe die Arbeit niederlegen.

Am Mittwoch wird dann auch in Grafenwöhr demonstriert, hier sollen Mitarbeiter aus den Werkstätten und der Verwaltung in den Ausstand treten.

Auf den diversen US-Stützpuntken in der Bundesrepublik arbeiten rund 12.000 deutsche Zivilisten. Jeder vierte zivile Beschäftigte bei der US-Armee arbeitet in der Oberpfalz.