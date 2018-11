Streik am Augsburger Klinikum endgültig vom Tisch

Ein Streik des Pflegepersonals am Augsburger Klinikum ist nun endgültig vom Tisch. Mit 98 Prozent haben die bei Verdi organisierten Beschäftigten des Krankenhauses dem Ergebnis der Verhandlungen mit der Leitung des Klinikums Augsburg zugestimmt.

"Meilenstein für die Entlastung"

Stefan Jagel, der zuständige Gewerkschaftssekretär bei Verdi hofft auf einen Vorbildcharakter der Einigung und spricht von einem "Meilenstein für die Entlastung von Beschäftigten in den bayerischen Krankenhäusern".

100 zusätzliche Pflegekräfte

In den kommenden beiden Jahren sollen am Klinikum Augsburg 100 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. Für alle Stationen mit Krankenhausbetten wird festgelegt, wie viele Pflegekräfte regelmäßig gebraucht werden. Bei Unterbesetzung soll es ab einer gewissen Grenze eine Belastungsausgleich für die Pfleger in Form von freien Tagen geben. Auch die Ausbildung der Pfleger soll verbessert werden - auch dafür soll es zusätzliche Stellen geben.

Die Umsetzung braucht noch Zeit

Auf diese Eckpunkte hatten sich das Klinikum Augsburg und die Gewerkschaft Verdi vor zwei Wochen geeinigt. Bis das Verhandlungsergebnis vollständig umgesetzt sein wird, wird noch einige Zeit vergehen. Für die Bestimmung der Regelbesetzung auf den Stationen ist ein eineinhalbjähriger Prozess vorgesehen.