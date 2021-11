Streifenwagen in Erlangen ausgebrannt – Polizei sucht Täter

Gegen 23.45 Uhr Dienstagnacht haben Zeugen die Feuerwehr verständigt, weil auf dem Gelände einer Kfz-Prüfstelle in der Günther-Scharowsky-Straße in Erlangen zwei ehemalige Streifenfahrzeuge der Polizei in Flammen standen. Die beiden BMW brannten komplett aus. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Totalschaden von rund 90.000 Euro.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Bei den beiden zerstörten Dienstwagen handelt es sich um ehemalige Einsatzfahrzeuge der Polizei, die nach Ablauf des Leasingvertrags zurückgegeben und daher auf dem Gelände der Kfz-Prüfstelle abgestellt worden waren, heißt es weiter. Die Polizei geht aufgrund der Spuren am Tatort davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kfz-Prüfstelle gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911 / 21 12-33 33 zu melden.