Streetartkünstler gestalten neues "Urban Art Hotel" in Bayreuth

Pau, die Wandmalerin, steht in schwarzer Kleidung, besprenkelt mit Farbkleksen, im Rohbau eines Treppenhauses und rührt ihre Farben an. Alles Blautöne – vom ganz dunklem Blau bis hellem Lila. Pau ist der Künstlername der Deutsch-Chilenin. Sie bezeichnet sich selbst als Muralista, als Wandmalerin. Sie zieht von Stadt zu Stadt, bemalt mit Pinseln und Farbe Wände. Ihr Stil ist von der südamerikanischen Maltradition beeinflusst. Aber auch der jeweilige Ort, die jeweilige zu bemalende Wand sorgen für Inspiration. Ihre aktuelle Aufgabe ist es, ein Treppenhaus im "Liebesbier Urban Art Hotel" in Bayreuth zu gestalten. Im Moment sieht man nur verschiedene ineinander verwobene Kreise. Was es am Ende genau sein wird, will Pau nicht verraten.

Straßenkünstler aus aller Welt arbeiten in Bayreuth

52 Künstlerinnen und Künstler haben die Betreiber des "Urban Art Hotels" nach Bayreuth eingeladen, um das neue Hotel zu gestalten. Innen und Außen. Das Hotelmanagement um Sebastian Wenk hat eigens eine Kuratorin angestellt, um die Künstler auszuwählen und zu beauftragen. Sie alle haben ihre Wurzeln in der Streetart, also der Straßenkunst. Die reicht von Graffitis über Wand- und Bodenmalerei bis hin zu Skulpturen. Die Künstler kommen aus fast ganz Europa, aber auch aus den USA, aus Israel und Japan. Sogar ein Werk aus dem Iran ist dabei, das mit der Post gesendet wurde. Treppenhäuser, Eingangsbereich, die Flure und natürlich alle 67 Zimmer sollen individuell gestaltet werden.

Jedes Kunstwerk ist anders – Hauptsache handgemacht

Vorgaben gibt es keine, weder bei den Motiven, noch bei den Techniken, erklärt Sebastian Wenk, einer der Betreiber des "Urban Art Hotels". Einzig, es dürfen keine diskriminierenden oder gewaltverherrlichenden Darstellungen sein. Kein Gast soll sich durch die Kunstwerke beleidigt oder herabgewürdigt fühlen. Die Idee entstand, weil man keine Bilder für das Haus kaufen wollte, sondern diese sich individuell wünschte. Und: von Hand gemacht sollten sie sein. Denn das "Liebesbier Urban Art Hotel" bildet zusammen mit dem gleichnamigen Restaurant, dem Café und der Kaffeerösterei "Crazy Sheep" sowie der Brauerei Maisel eine Einheit, in der es auch um Handwerk geht: Kochen, Brauen, Rösten, Backen.

Bauarbeiter und Streetartkünstler arbeiten am Hotel

Nun malen, sprayen und bauen die Künstlerinnen und Künstler im Rohbau des Hotels. Sie müssen sich mit den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern arrangieren und absprechen, die ebenfalls im Haus zu Gange sind. Die Pandemie und der Baustoffmangel haben den Zeitplan ein wenig durcheinander gebracht. Für die Künstler bleiben gerade mal vier Wochen. Dennoch ist Hotelmanager Sebastian Wenk zuversichtlich, das zehn Millionen Euro teure Hotelprojekt zu Beginn des nächsten Jahres eröffnen zu können.

Streetartkünstler haben nur vier Wochen Zeit

Bis Ende September haben die Künstlerinnen und Künstler Zeit, ihre Projekte im Haus fertig zu bringen. Dann beginnt nämlich der Innenausbau und es würde zu staubig werden, um gleichzeitig nebenan mit frischer Farbe zu arbeiten. Bis dahin muss dann auch Paus blaues Treppenhaus fertig sein. Zur Eröffnung des "Liebesbier Urban Art Hotels" wird sie dann schon wieder an einem anderen Ort sein.