Streetart-Projekt am DATEV-Gebäude ist fertig

Sechs Wochen lang wurde an den Außenwänden des DATEV-Gebäudes an der Durchfahrt Roonstraße gepinselt und gezeichnet. Die DATEV-Mitarbeiter konnten unter Anleitung des Künstlers Johannes Häfner ihre eigenen Entwürfe an die Wand bringen.

Elemente aus der Streetart-Szene

Die Bemalungen aus wenigen Farben wurden der Architektur und der Geschichte des Gebäudes angepasst. Grafische Elemente aus der Streetart-Szene, DATEV-Motive und Piktogramme verzieren nun die Unterführung.

Die DATEV-Geschäftsführung hatte es in Auftrag gegeben, weil die Hauswände zuvor immer wieder mit Schmierereien verunstaltet wurden. Die Aktion hatte zum Ziel, das Gebäude im Stadtteil Gostenhof wieder attraktiv zu machen.