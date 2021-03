Street-Art-Künstler sprüht an Krankenhäuser und Apotheken

Gemeinsam mit dem Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) und einigen Ärzten hat der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel eine Kunstaktion am Leopoldina Krankenhaus durchgeführt. Mit Hilfe von Sprühschablonen hat der als "Bananensprayer" deutschlandweit bekannt gewordene Street-Art-Künstler eine sogenannte "Impfbanane" direkt neben den Eingang der Notaufnahme gesprüht.

"Impfbanane" als Aufruf zur Impfung

Das Motiv der Impfbanane stellt eine Banane mit der Oberfläche des Coronavirus dar, die eine Spritze bekommt und dadurch ihre Farbe von rot zu gelb ändert. Diese Impfbanane ist bereits im Rheinland und vor allem in Baumgärtels Heimatstadt Köln an Krankenhäusern, Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken weit verbreitet. Jetzt haben sie der Kunstverein und die Kunsthalle Schweinfurt auch nach Süddeutschland geholt. Schirmherr der Kunstaktion ist Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Graffitis an Krankenhäuser, Apotheken und Arztpraxen

Mit der Aktion will Thomas Baumgärtel die Impfbereitschaft fördern und Institutionen würdigen, die sich um die Impfung verdient gemacht haben. Außerdem sieht er die Impfbanane als Dankeschön an Ärtze und Pflegepersonal während der anstrengenden Corona-Pandemie. Im Laufe des Tages werden noch weitere Impfbananen-Graffitis an die Apotheke am Rathaus, die Mainbogenpraxis in Sennfeld, wo heute die Impfung beginnt, sowie an die Praxis eines Dermatologen und zwei weitere Apotheken im Stadtgebiet gesprüht.

Banane als Markenzeichen des Künstlers

Thomas Baumgärtel hat seit 1986 international mehr als 4.000 Kunsteinrichtungen mit seiner gesunden Spraybanane ausgezeichnet und hat damit enorme mediale Resonanz erreicht. Vergangenes Jahr hatte der Kölner eine Ausstellung in der Schweinfurter Kunsthalle.