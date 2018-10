Streckensperrung bei Gräfenbergbahn

Wegen nötiger Brückenbauarbeiten wird der Verkehr auf der Gräfenbergbahn in den nächsten Tagen eingestellt. Die Betriebspause beginnt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.30 Uhr und endet am Montag um fünf Uhr.

Weitere Pause im Oktober

Eine weitere Sperrung wird es am Freitag, den 12. Oktober, ab 0.30 Uhr geben. Sie dauert bis Samstag, den 20. Oktober um 6.30 Uhr an. Grund für die Sperrungen sind Brückenbauarbeiten in Heroldsberg. Laut Bahn wird die Eisenbahnbrücke über die Schützenstraße erneuert. Während der Gleissperrzeiten werden die Züge durch Busse ersetzt, versicherte ein Bahnsprecher.