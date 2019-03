Hallstadt: ICE-Streckensperrung wegen viergleisigem Ausbau

Für den Bahnverkehr wird die Strecke vom 30. März bis zum 02. April und vom 06. April bis zum 09. April gesperrt. Die Regionalzüge werden an diesen beiden Wochenenden zwischen Bamberg und Bad Staffelstein durch Busse ersetzt.

Zwischen Nürnberg und Bamberg ändern sich bei einigen Regionalzügen die Abfahrtszeiten, teilt die Bahn mit. Fernzüge werden zwischen Nürnberg und Erfurt umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Reisezeit um rund 90 Minuten. Die Halte in Erlangen, Bamberg und Coburg entfallen.

Vom 29. März bis 3. April muss außerdem die Bundesstraße 4 in dem Bereich gesperrt werden. Der Verkehr auf der A73 ist nicht betroffen. Näheres will die Bahn am 26. März bekannt geben.