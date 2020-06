Wegen Corona: Streaming-Festival für Bands und Kulturszene

Festival virtuell: Ab Samstag um 16.00 Uhr spielen die Würzburger Bands Devil May Care, Zulu, Zeremony, Thunderkant und ein noch geheimer Special Guest. Das Motto lautet zwar "Umsonst & Drinnen" und das Programm wird kostenlos gestreamt, Interessierte können aber auch freiwillige Tickets für 10 bzw. 20 Euro erwerben.

Da den Initiatoren die Förderung lokaler Kultur am Herzen liegt, werden 50 Prozent des Erlöses zur Kostendeckung verwendet, 50 Prozent gehen direkt an die Bands. Sollten sich die Kosten ab einem bestimmten Punkt decken, gehen ab da 100 Prozent der Einnahmen an die Künstler, so die Veranstalter.

Freiwillige Tickets als Spende

Die fünf Bands treten ohne Publikum in der Posthalle auf, das Event wird dann über Facebook und Twitch kostenfrei gestreamt. Das "Umsonst & Drinnen“ soll allen Festivalgängern ein Stückchen Konzertsommer für die heimische Couch liefern, so die Idee der Initiatoren. Da sowohl das Umsonst & Draußen Festival dieses Jahr ausfallen muss, als auch der Spielbetrieb der Posthalle bis auf Weiteres auf Eis liegt, soll so gemeinsam ein symbolisches Lebenszeichen der Würzburger Kulturszene gesendet werden.