13.09.2019, 06:15 Uhr

Straußenhaltung in Bayern - eine exotische Tierzucht

Mittlerweile gibt es rund 50 Straußenfarmen in Bayern. Die Haltung der exotischen Tiere wird hierzulande immer beliebter. Heimisch ist der 'Struthio camelus' aber eigentlich in Afrika. Was sind also die Besonderheiten der Straußenhaltung?