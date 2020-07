Straubings OB Pannermayr wird Chef des Bayerischen Städtetags

An der Spitze des Bayerischen Städtetags steht bald ein Niederbayer: Markus Pannermayr (CSU), der Oberbürgermeister der Stadt Straubing. Nach Informationen des "Straubinger Tagblatts" soll der 49-jährige bei der Jahrestagung in Regensburg am 15. Juli offiziell gewählt werden. Bereits Mitte Juni war er in einer internen Sitzung nominiert worden.

Pannermayr mit 73 Prozent wiedergewählt

Sein Vorgänger, der frühere Oberbürgermeister von Augsburg, Kurt Gribl (CSU), war bei der vergangenen Kommunalwahl nicht mehr angetreten. Pannermayr wurde im März dieses Jahres mit 73 Prozent der Stimmen erneut an die Stadtspitze gewählt und ist nun seit zwölf Jahren Oberbürgermeister von Straubing. Bevor er hauptberuflich in die Politik ging, war er Gymnasiallehrer.

Zweiter Niederbayer an der Verbandsspitze

Der CSU steht dem Bericht zufolge weitere drei Jahre der Posten als Städtetagschef in Bayern zu. Damit führen aktuell drei niederbayerische Politiker die kommunalen Spitzenverbände: Chef des Bayerischen Gemeindetages ist der Abensberger Bürgermeister Uwe Brandl (CSU), Präsident des Bayerischen Landkreistags ist der Landrat von Deggendorf, Christian Bernreiter (CSU). Mit Pannermayr wird zum zweiten Mal ein Niederbayer Vorsitzender des Bayerischen Städtetags: Josef Deimer (CSU), der langjährige Oberbürgermeister von Landshut stand ab 1975 30 Jahre lang an der Spitze des Verbands - so lange wie niemand vor und nach ihm.

Coronakrise und Digitalisierung

Wie die Zeitung weiter berichtet, werde zunächst die Bewältigung der Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Arbeit des neuen Städtetagschefs stehen. Dabei gehe es hauptsächlich um die finanziellen Auswirkungen der Krise auf die städtischen Haushalte. Außerdem stünden die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen, sowie die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Agenda, heißt es.

Den Verband Bayerischer Städtetag gibt es seit über 100 Jahren. Er vertritt die bayerischen Städte und Gemeinden gegenüber dem Bayerischen Landtag, der Staatsregierung, der Wirtschaft und anderen Interessengruppen.