Straubings "Kunst im Impfzentrum" findet bundesweit Nachahmer

In der Corona-Pandemie hängen in Straubing Kunstwerke nicht im Museum, sondern im Impfzentrum. Diese Initiative der Straubinger Künstlergemeinschaft hat bundesweit schon einige Nachahmer gefunden. Und sogar in den USA stößt das Projekt auf Interesse.