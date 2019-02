Straubingerin beim ESC-Vorentscheid dabei

Am Freitagabend dürfen die Fernsehzuschauer bestimmen, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2019 antritt. Unter den sieben Teilnehmern beim Vorentscheid ist auch eine Niederbayerin: Die 29-jährige Elisabeth Brüchner.

Lilly allein auf der Bühne

Die gebürtige Straubingerin hat sich gegen rund 950 andere Bewerber durchgesetzt. Unter dem Künstlernamen "Lilly Among Clouds" wird sie am Abend ihren Song "Surprise" singen. Drei Minuten solo, was ungewöhnlich für die junge Niederbayerin ist. Sonst steht Lilly nämlich mit ihrer Band auf der Bühne. Seit 2015 gibt sie deutschlandweit Konzerte.

Zuschauer stimmen ab

Elisabeth Brüchner wurde 1989 in Straubing geboren und hat dort ihre Kindheit verbracht. Zum Studieren ist sie nach Würzburg gezogen, wo sie derzeit auch lebt. Der Vorentscheid am Freitag wird live in der ARD übertragen. Die Zuschauer bestimmen ab 20.15 Uhr, wer "Unser Lied für Israel" beisteuern wird. Der Eurovision Song Contest findet dieses Jahr am 18. Mai in Tel Aviv in Israel statt.