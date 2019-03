Straubinger Volleyballerinnen schaffen Klassenerhalt

Nawaro Straubing hat es geschafft: Die Straubinger Volleyballerinnen werden auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga der Damen spielen. Am Mittwochabend besiegten sie ihren direkten Konkurrenten Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0. Damit stehen sie uneinholbar mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zehn der Tabelle.

Straubing bleibt erstklassig - Erfurt steigt ab

Über 470 Zuschauer haben in der FTSV-Halle in Straubing den Sieg gegen den direkten Konkurrenten Erfurt verfolgt, darunter auch Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). In der aktuellen Saison stehen noch zwei Spiele für die Niederbayerinnen aus. Diese haben aber keinen Einfluss mehr auf den Verbleib in der ersten Volleyball-Bundesliga der Damen. Erfurt, auf Platz elf der aktuellen Tabelle, ist damit abgestiegen.