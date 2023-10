Straubinger SPD-Politiker im Wahlkampf attackiert

Der Straubinger SPD-Landtagskandidat Marvin Kliem sieht sich laut eigener Aussage im Landtagswahlkampf massiven Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt. Im BR-Interview erzählt er, dass sein Wahlplakat, das an der Straubinger Geschäftsstelle hängt, mit einem Zettel versehen wurde, auf dem neben homophoben Beleidigungen gegen ihn auch die Worte "SPD muss sterben!!!" stehen. Zudem seien er und eine Parteigenossin, die eine Transfrau ist, am vergangenen Samstagabend an einem Partei-Infostand in der Straubinger Innenstadt von einer größeren Gruppe Personen beleidigt und körperlich bedrängt worden. Das sei so weit gegangen, dass sich Passanten, die in einem Straßencafé in der Nähe saßen, eingemischt hätten und ihnen zur Hilfe gekommen seien.

Beleidigung und Bedrohungen: Kliem überlegt, Anzeige zu erstatten

Beschimpfungen - digital wie auch im echten Leben - sei er gewohnt, erzählt der Politiker, aber diese träten aktuell vor der Landtagswahl in geballter und aggressiverer Form auf. Er habe am Samstag Angst gehabt, so Kliem, und überlege sich nun, Anzeige zu erstatten. Zu Hilfe kommt ihm Florian von Brunn, der bayerische SPD-Spitzenkandidat in dieser Landtagswahl: Auf X, vormals Twitter, schreibt er: "Lieber Marvin, wir als Bayern-SPD stehen hinter Dir! Meine Botschaft an die Hetzer lautet: Niemand schüchtert uns ein! Wir als SPD stehen fest gegen jede Art von Homophobie und Rechtsextremismus. ... Dass die SPD sterben müsse, hat mir übrigens gestern auch ein selbsterklärter Aiwanger-Fan ins Gesicht gesagt." Und auch die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Müller aus dem Landkreis Landshut postet: "Wir halten zusammen! Wir lassen uns nicht einschüchtern."