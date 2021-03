Straubinger Schimpanse "Lutz" lebt jetzt in Ljubljana

Der Straubinger Zoo hat nun endgültig die Haltung von Schimpansen aufgegeben. Tiergartenleiter Wolfgang Peter bestätigte dem BR, dass der Primat "Lutz" inzwischen in den Tierpark in Ljubljana in Slowenien gebracht worden ist. Dort werde der Schimpanse langsam an seine neue Umgebung und seine Artgenossen gewöhnt.

Künftig sollen Weißwangen-Gibbons gehalten werden

Bisher sei alles hervorragend gelaufen, so Peter. Die jetzt frei gewordene Anlage im Straubinger Tiergarten werde in den kommenden Monaten umgebaut. Dort sollen künftig Weißwangen-Gibbons (Nomascus leucogenys) gehalten werden. Eine Art, die in freier Wildbahn als extrem bedroht gilt.

Der Straubinger Tiergarten wurde in den vergangenen Monaten wiederholt kritisiert, weil "Lutz" nach dem Tod seines Artgenossen "Alfons" im vergangenen Jahr allein in dem niederbayerischen Zoo leben musste. Tierparkchef Peter erklärt dazu, dass bereits vor rund drei Jahren die Suche nach einer neuen Heimat für "Lutz" angelaufen war. Damals wurde klar, dass sein Artgenosse "Alfons" aufgrund einer Erkrankung nicht mehr lange leben würde. Für die Umsiedlung eines Schimpansen müssten aber viele Faktoren zusammenpassen, so Peter. Einer derartige Aktion werde vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) koordiniert, die Zoos selbst hätten darauf wenig Einfluss.