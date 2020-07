Straubinger Rathaus wird ab September wieder aufgebaut

Der Wiederaufbau des historischen Rathauses in Straubing soll nach mehrjährigen Vorarbeiten im September beginnen. Zurzeit liefen noch europaweite Ausschreibungen sowie die Vergabeverfahren, teilte der Münchner Architekt Andreas Hild am Montagabend in einer Sitzung des Straubinger Stadtrates mit. Ein Feuer hatte das Gebäude im November 2016 in weiten Teilen zerstört.

Freistaat Bayern mit Millionen-Zuschuss

Die Kosten für den Wiederaufbau waren von den Planern mit 46,5 Millionen Euro veranschlagt worden. Im Februar dieses Jahres einigten sich die Stadt und die Versicherungskammer Bayern auf die Zahlung von 31 Millionen Euro. Der Freistaat stellte zudem einen Zuschuss in Höhe von maximal zehn Millionen Euro in Aussicht.

Historisch aber auch barrierefrei

Eine besondere Herausforderung stellt für das Architekturbüro die Vereinbarung von Denkmalschutz und modernem Baurecht dar. Auch wenn die Außenwände des Gebäudes stehen geblieben sind, gelte der Wiederaufbau baurechtlich als Neubau. Zu den ersten Maßnahmen zähle die statische Sicherung des Giebels, sagte Hild. Dieser neige sich nach außen in Richtung Stadtplatz. Künftig sollen die verschiedenen Teile des Gebäudekomplexes barrierefrei miteinander verbunden sein, der Rathaussaal bekommt ein Foyer und der Sitzungssaal des Stadtrates wird unter das Dach verlegt. Von außen werde das Rathaus weitgehend so aussehen wie vor dem Brand, sagte der Architekt.