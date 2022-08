Straubinger Gäubodenvolksfest: Polizei zieht positives Fazit

Die Straubinger Polizei zieht zum diesjährigen Gäubodenvolksfest eine positive erste Abschlussbilanz. Mit dem Verlauf des zweitgrößten Volksfestes in Bayern sei man zufrieden. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Straubing auf BR-Anfrage mitteilt, gab es gemessen an der hohen Besucherzahl nur eine geringe Anzahl an Vorfällen, bei denen die Polizei einschreiten musste.

Keine schwerwiegenden Straftaten

"Je später der Abend, desto mehr seien die Besucher alkoholisiert", so der Sprecher. Die Polizei musste des Öfteren Streitigkeiten schlichten oder Körperverletzungsdelikte aufnehmen. Schwerwiegende Straftaten konnten die Beamten nicht verzeichnen.

Auf dem Gäubodenvolksfest hat es dieses Jahr drei Unfälle in Fahrgeschäften gegeben. Unter anderem wurde ein 14-jähriges Mädchen verletzt, als bei einem Schleuderkugel-Fahrgeschäft eines der Seile riss, die die Kugel in die Luft katapultieren. Durch den plötzlichen Ruck nach unten verletzte sich die 14-Jährige in der Kugel. Die Polizei ermittelt noch.

Mann findet Hotel in Straubing nicht - und landet in Bogen

Den kuriosesten Einsatz löste dieses Jahr ein 42-Jähriger aus. Gegen vier Uhr morgens läutete er bei der Polizei in Bogen. Er war nur mit Turnschuhen und Unterhose bekleidet. In der Hand hielt er eine leere Handyhülle und einen Schlüssel eines Hotels in Straubing. Wie der Mann nach Bogen kam und wo seine Kleidung zurückgeblieben war, konnte der Mann nicht mehr angeben. Die Beamten fuhren den Mann zurück in sein Hotel nach Straubing.

Weniger Trunkenheitsfahrten als 2019

Ein Lob gibt es für die Besucher des Gäubodenvolksfestes für das friedliche Feiern. Bis auf kleine Ausnahmen sei den Anweisungen der Polizei stets Folge geleistet worden.

Bei den Trunkenheitsfahrten sei eine abnehmende Tendenz im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichnet worden. Aktuell (Stand Sonntag 19 Uhr) gebe es noch keinen alkoholbedingten Verkehrsunfall. Die Straubinger Polizei hielt aber mehr betrunkene Autofahrer vom Losfahren ab als zuvor. In diesen Fällen werden die Fahrzeugschlüssel sicherstellt. So kommt es zu keinen strafbaren Handlungen.

Gäubodenvolksfest ohne Einschränkungen

Insgesamt wirkte die Straubinger Bevölkerung laut Polizeisprecher froh darüber, dass es nach der pandemiebedingten Pause wieder ein Fest ohne Einschränkungen gab. Das nächste Gäubodenvolksfest findet nächstes Jahr vom 11. bis 21. August statt.