Nostalgie, Blasmusik und Ostbayernschau

Neben dem Vergnügungspark gibt es auf dem Gäubodenvolksfest auch einen Nostalgiebereich, der historische Fahrgeschäfte und ein Festzelt mit Blasmusik bietet. Parallel findet die Ostbayernschau mit mehr als 750 Ausstellern statt, deren Eintritt kostenlos ist.

Manfred Weber eröffnet offiziell das Gäubodenvolksfest

Die offizielle Eröffnung findet aber jedes Jahr mit Politikern und Stadtverantwortlichen am ersten Volksfest-Samstag um 10.00 Uhr in einem der Bierzelte statt. Dieses Jahr wird der Europaabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der EVP (Europäische Volkspartei), Manfred Weber (CSU), das Gäubodenvolksfest und die Ostbayernschau im Festzelt Nothaft eröffnen.

Am Ende des Fests werden mehr als 30 mal so viele Leute am Gäubodenfest gewesen sein, wie die Stadt Einwohner hat: 1,4 Millionen Festbesucher auf 45.000 Einwohner.