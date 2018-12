Straubinger Bahnunterführung wieder frei für den Verkehr

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist die Bahnunterführung am Straubinger Jahnplatz wieder für den Verkehr freigegeben. Damit können jetzt auch Autos und Busse die wichtigste Verbindung vom Straubinger Süden zum Bahnhof wieder nutzen.

Letzte Arbeiten beendet

Am Vormittag wurde die Baustelle geräumt, danach wurden die Fahrbahnen gereinigt und die Absperrungen abgebaut. In den Tagen zuvor wurden letzte Restarbeiten durchgeführt sowie Inspektionen an Rohrleitungen erledigt, wie Stadtsprecher Johannes Burgmayer dem BR sagte.

"Damit wird eine der prägnantesten und bedeutsamsten Tiefbaumaßnahmen der jüngeren Vergangenheit der Stadt Straubing in Kooperation mit der Deutschen Bahn fristgerecht abgeschlossen." Mitteilung der Stadt Straubing

Die offizielle Einweihung der neuen Unterführung ist am 20. Dezember geplant.