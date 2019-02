Straubinger Altlandrat Alfred Reisinger wird 70 Jahre alt

Der Altlandrat des Landkreises Straubing-Bogen, Alfred Reisinger, wird heute 70 Jahre alt. 1994 zog der gebürtige Straubinger zunächst für die CSU in den Landtag ein. 2002 wurde er dann zum Landrat gewählt und behielt das Amt bis 2014. Mit Erreichen der Altersgrenze konnte er sich nicht noch einmal bewerben.

Innenminister Herrmann unter den Gratulanten

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gratulierte bereits vorab und dankte Reisinger für sein politisches Engagement in der Kommunal und Landespolitik: "Über drei Jahrzehnte hinweg hast Du Dich mit hohem persönlichem Einsatz in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und wertvolle Arbeit für die Menschen Deiner Heimatregion geleistet", schrieb Herrmann in seinem Glückwunschbrief. In den zwölf Jahren seiner Amtszeit als Landrat habe Reisinger den Landkreis mit hoher Sachkunde und innovativen Ideen entscheidend vorangebracht.

Gesamter Landkreis Straubing-Bogen dankt Reisinger

Auch der gesamte Landkreis Straubing-Bogen gratuliert Reisinger. Für Landrat Josef Laumer sei der heutige Tag eine gute Gelegenheit, um Anerkennung zu zeigen. Laumer dankt seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit, "mit der er maßgeblich die Aufwärtsentwicklung des Landkreises mitgestaltet hat."

Reisinger mit Medaillen ausgezeichnet

Für seine Verdienste wurde der Altlandrat mit der Goldenen Bürgermedaille seiner Heimatgemeinde Aiterhofen, der kommunalen Verdienstmedaille in Silber und dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.