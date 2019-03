vor etwa einer Stunde

Straubinger Realschule: Vorreiterrolle Inklusion

Vor zehn Jahren wurde in Deutschland die UN- Behindertenrechtskonvention umgesetzt. Das Ziel: Menschen mit Behinderung sollen in der Gesellschaft mehr teilhaben können. In Straubing an der Ursulinen Realschule ist das gelebte Praxis.