Straubing veröffentlicht RKI-Studie: Dunkelziffer sehr niedrig

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag erste Ergebnisse einer Antikörperstudie im niederbayerischen Straubing vorgestellt. Demnach sei der sogenannte Dunkelzifferfaktor, also die Zahl der offenbar unerkannt geblieben Corona-Infektionen, im Studienzeitraum im September vergleichsweise gering. Die Zahl beträgt rund 1,6 Prozent, so die Verantwortlichen des RKI bei der Online-Pressekonferenz. Im Baden-Württembergischen Kupferzell lag der Wert bei 12, im oberbayerischen Bad Feilnbach bei neun Prozent.

Hotspots auf Seniorenheim und Schlachtbetrieb begrenzt

Die Experten des RKI bescheinigen dem Straubinger Gesundheitsamt eine gute Arbeit, das rasch mit einer weitreichenden Teststrategie auf Corona-Fälle reagiert habe. Rund zwei Drittel der von einer Corona-Infektion Betroffenen hätten vom Gesundheitsamt erkannt und isoliert werden können. Darüber hinaus sei das vergleichsweise hohe Infektionsgeschehen im Spätsommer auf Hotspots wie ein Seniorenheim und einen Schlachtbetrieb begrenzbar gewesen.

Nur kleiner Teil der Bevölkerung hatte Kontakt zu Virus

Ein weiteres Fazit der jetzt vorgelegten Studienergebnisse: Nach wie vor hatte nur ein sehr kleiner Teil der Straubinger Bevölkerung Kontakt mit dem Coronavirus, unabhängig davon, ob Betreffende Symptome hatten oder nicht. Erkenntnisse darüber, ob einzelne Veranstaltungen in Gemeinden zu einer überdurchschnittlichen Verbreitung des Coronavirus beigetragen haben, gibt es noch nicht.

2.400 Personen nahmen in Straubing Teil

An der RKI-Studie in Straubing vom 8. - 26. September hatten rund 2.400 Personen teilgenommen. Bei ihnen wurden ein Rachenabstrich und eine Blutprobe entnommen, außerdem mussten die Teilnehmer einen medizinischen Fragebogen beantworten. Die Teilnehmerquote bezeichnet das RKI als gut. Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr mahnt deswegen zu Geduld: "Wir werden noch eine ganze Weile Schutzmaßnahmen brauchen und stehen vor einer großen Geduldsprobe."

Pannermayr rechnet mit Beschränkungen bis in den Frühling

Pannermayr rechnet damit, dass es bis in die Frühlingsmonate hinein deutliche Beschränkungen im öffentlichen Leben brauche, "das muss man der Bevölkerung auch deutlich sagen." Er hoffe, dass die Impfstrategie funktioniert, ein rascher Einfluss auf das Infektionsgeschehen sei aber nicht zu erwarten, so Pannermayr.

Manche weigern sich, Kontaktpersonen anzugeben

Die Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis Straubing, Dr. Beate Biermeier, sagte, der Lockdown sei notwendig. Noch würden es die Mitarbeitenden bewältigen, positiv getestete Personen rasch zu informieren und unter Quarantäne zu stellen. Rund 80 sogenannte Kontaktermittler seien dafür im Dauereinsatz, auch über die Weihnachtsfeiertage, so Biermeier. Kritik übt die Leiterin des Gesundheitsamtes an einem Teil der Bevölkerung. Längst nicht alle seien kooperativ und geben alle ihre Kontaktpersonen an. Das fördere das Infektionsgeschehen, so Biermeier.